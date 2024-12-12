Türkiye Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrum FK ve orta sıraları hedefleyen Sivasspor, 3 puan için sahaya çıkacak.

Takımların son durumu

Bodrum FK

Süper Lig'de zorlu bir süreçten geçen Bodrum FK, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 17. sıraya geriledi. Ev sahibi ekip, 11 puanla düşme hattında bulunuyor ve bu maçta 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor.

Sivasspor

Deplasman ekibi Sivasspor, son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 18 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bodrum FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 13 Aralık 2024, Cuma

Saat: 20.00

Kanal: beIN Sports 2

Stadyum: Grey Beton Bodrum Stadyumu