Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmek için günleri sayan Bodrum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Bodrum İlçe Stadı, 2 aylık hummalı çalışmayla kriterlere uygun hale getirildi.

Ligdeki ilk maçında 12 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Bodrum ekibinde TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için bir dizi değişiklik yapılan stadyumda ilk kez takılan ışıklandırma sistemi de denendi. Toplam 3 bin 925 seyirci kapasiteli İlçe Stadyumu'nda kale arkasındaki tribünlerden biri yenilenirken, maraton tribünün çatısı değişip yeni kamera alanları yapıldı.

Statta yeni yayın odası, karma alan, röportaj alanı ve basın toplantısı odası yapılıp, soyunma odaları elden geçti. Futbol Federasyonu, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı stada onay verirken, TFF'nin resmi internet sitesinde de maçın oynanacağı stat Bodrum İlçe Stadı olarak teyit edildi. Bodrum ekibi Süper Lig'deki ilk iç saha sınavında geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Öte yandan Bodrum FK'da yeni sezonun ilk maçına sayılı günler kala yeşil-beyazlı oyuncular son kez sağlık kontrolünden geçti.