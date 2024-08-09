Tüketici güvenini artırmak amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) için geri sayım başladı. Tapu sahipleri, mülklerini kiraya vermek istediklerinde bu sisteme kayıt olmaları gerekecek. Emlak sektöründe şeffaflık sağlanması hedeflenen EİDS, satılık ve kiralık tüm taşınmaz ilanlarının zorunlu bir parçası haline gelecek.

Emlak işletmeleri, yetki belgesi sahipleri aracılığıyla ilan girişi yapabilecek. Doğrulanmış ilanlarda ise "EİDS'den yetki doğrulaması yapılmıştır" ibaresi veya logosu yer alacak.

31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak geçiş döneminde, doğrulama yapılmasa da ilan verilebilecek. Ancak 1 Ocak 2025 itibarıyla yetki doğrulaması yapılmadan ilan yayımlamak mümkün olmayacak. Bu süre, emlak işletmelerine yetki belgesi edinmeleri için ek bir fırsat sunuyor.

Yeni sistemle birlikte, emlak dolandırıcılığının önüne geçilmesi hedefleniyor. Emlak sahipleri ve kiracılar için daha güvenilir bir ortam sağlanması planlanıyor.