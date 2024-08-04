Bodrum Futbol Kulübü’nün tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olmasının heyecanı, stadyum hazırlıklarında da kendini gösteriyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, yeni sezon öncesi stadyumda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Stadyum Çalışmaları

1. Heyetin ziyareti:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat tarafından karşılandı. Başkan Mandalinci, stadyum çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

2. Asbaşkan Selahattin Polat’ın açıklamaları:

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, stadyumda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Polat, “Bodrum FK olarak Süper Lig’in ilk maçına stadımızı yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bodrum halkının maçları kendi ilçelerinde izleme fırsatı bulması için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.

3. Belediye başkanı Mandalinci’nin destek mesajı:

Başkan Tamer Mandalinci, stadyum çalışmalarının hızla ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bodrum FK’ya yeni sezonda başarılar diledi. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Mandalinci, Bodrum’un futbol sevgisinin bu başarılarla taçlanacağını ifade etti.

Stadyumun önemi:

1. Bodrum FK için dönüm noktası:

Bodrum FK’nın Süper Lig’de mücadele edecek olması, kulüp tarihinin en önemli başarılarından biri olarak görülüyor. Stadyumun zamanında hazır hale getirilmesi, hem takım hem de Bodrum halkı için büyük bir moral kaynağı olacak.

2. Bodrum halkına sunulan fırsat:

Stadyum çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Bodrum halkı Süper Lig maçlarını kendi ilçelerinde izleme fırsatına kavuşacak. Bu, hem kulübe olan desteği artıracak hem de bölgedeki futbol kültürünü güçlendirecek.