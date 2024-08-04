Büyük umutlarla gittiğimiz 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye şu ana kadar iki madalya alırken büyük hayal kırıklıkları da yaşadı. Ancak iki sporcunun ortak kaderi ise şaşırttı. Olimpiyatın açılışında Türk Bayrağı’nı taşıyan iki sporcumuz Mete Gazoz ile Busenaz Sürmeli şampiyon olarak geldikleri Paris’te erkenden elenerek aynı üzüntüyü yaşadı. Üç ortak noktayla dikkat çeken milli sporcularımız açılışta birlikte bayrağı taşmıştı. Paris’te mücadele eden sporcularımızın ikisi de çeyrek finalde turnuvaya veda etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalyaya uzanan iki sporcumuzun Paris’te Asya ülkesinden gelen sporculara elenmesi bir başka ilginç tesadüf oldu.

Boksörümüz Sürmeli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu yenerek Olimpiyat Şampiyonu olup altın madalya almaya hak kazanmıştı. Başarılı sporcumuz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise organizasyona erken veda etti. Sporcumuz Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final maçına çıktı. Son Olimpiyat Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenilerek yarı finale yükselme şansını kaçırdı.

Okçuluk branşında mücadele eden Mete Gazoz ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek altın madalya kazanmıştı. Paris 2024’te çeyrek finale çıkan sporcumuz erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e 6-4 mağlup oldu ve oyunlara veda etti. Son Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sonunda 6-5 yenerek çeyrek finale yükselmişti.