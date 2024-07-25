Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fransa'nın Metz takımından defans oyuncusu Christophe Herelle ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, Almanya Bundesliga 2 Ligi ekibi Magdeburg forması giyen sol kanat oyuncusu Barış Atik için de girişimlere başladı.

Christophe Herelle transferi tamamlandı

Bodrum FK, Fransa'nın Metz takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, takımın savunma hattına önemli katkılar sağlayacak. Herelle'nin Süper Lig deneyimi, Bodrum FK'nın savunma direncini artırma konusunda kilit bir rol oynayacak.

Barış Atik transferi İçin girişimler başladı

Kulüp, Almanya Bundesliga 2 Ligi ekibi Magdeburg'da oynayan gurbetçi futbolcu Barış Atik'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sol kanat oyuncusu Barış Atik'in, Magdeburg takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Barış Atik'in kariyeri ve performansı

Kariyerine Hoffenheim'da başlayan 29 yaşındaki Barış Atik, Sturm Graz, Kaiserslautern, Darmstadt 98, Dynamo Dresden ve Magdeburg formalarını giydi. Geçen sezon Bundesliga 2'de 33 maça çıkan Barış, 2839 dakika süre alırken, 5 gol attı ve 10 asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun Bodrum FK'ya katılması, takımın hücum hattını güçlendirecek.

Bodrum FK'nın diğer transferleri

Bodrum FK, transfer döneminde daha önce Altay'dan Enes Öğrüce, Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya, Sakaryaspor'dan Zdravko Dimitrov ve Eyüpspor'dan Angolalı Fredy Ribeiro ile sözleşme imzalamıştı. Kulüp, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ederek Süper Lig'de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.