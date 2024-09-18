TFF Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Bodrum Futbol Kulübü, 6’ncı haftada deplasmanda Hatayspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İlk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lige zorlu bir başlangıç yapan yeşil-beyazlı ekip, Ege derbisinde rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Takım, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk de antrenmana katılarak futbolculara moral verdi.

Başkan Öztürk'ten moral konuşması

Takıma güvendiğini vurgulayan Başkan Fikret Öztürk, "Arkadaşlarımızın son maçta takım olduğunu gördük. Ben onlara inanıyorum. Bodrum FK olarak çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum" dedi. Öztürk, yeni transferlerin takıma katkı sağladığını ve devre arasına kadar düşme hattından uzaklaşarak daha iyi bir noktaya geleceklerine inandığını belirtti.

Transferlerle gelen güç

Yeni transferlerin takıma zamanla daha fazla katkı yapacağını dile getiren Başkan Öztürk, "İlk 11'de oynayacak 6-7 yeni oyuncumuz var. Bu oyuncuların sahaya çıkmasıyla takımın oyunu tamamen değişti. Başakşehir maçında takımın performansını çok beğendim, ancak şanssız bir şekilde mağlup olduk. Süper Lig'de deneyimi az olan oyuncularımızı da desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir: "Artılarımızı alıp yolumuza devam edeceğiz"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise takımdaki gelişmelerden umutlu olduğunu belirtti. "Son Başakşehir maçında iyi bir oyun sergiledik ama maalesef gol şanssızlıkları yaşadık. Eğer son dakika golü yeme hastalığımızı bitirebilirsek, istediğimiz skorlara ulaşacağız" diyen Taşdemir, takımın oyunsal anlamda daha da gelişeceğini söyledi.

Seferi: "Bir aile gibiyiz"

Takımın yeni transferi Taulant Seferi, Bodrum FK’ya katıldığı günden beri takımın motivasyonunun çok yüksek olduğunu ifade etti. İlk kez Başakşehir maçında forma giyen Seferi, "Evimizde son dakika golüyle kaybettiğimiz maçlar var. Ama hocamızın istediklerini yerine getirdikçe çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Bodrum FK, Süper Lig’deki bu zorlu süreçten çıkış yapmak için Hatayspor karşısında galibiyet ararken, takım içindeki kenetlenme ve destekle yoluna devam ediyor.