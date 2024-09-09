Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk dört maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak milli araya 3 puanla girdi. Takımın kanat oyuncusu Omar Imeri'nin, henüz Süper Lig'de forma şansı bulamaması üzerine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Batman Petrolspor ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Kuzey Makedonya doğumlu ve aynı zamanda Türk vatandaşlığı bulunan Imeri'nin alt liglerde oynaması için bir engel bulunmadığı ifade edildi. Kariyerine Shkupi ve Shkendija 79 takımlarında başlayan futbolcu, Antalyaspor'dan sonra Bodrum FK'ya transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon 19 maça çıkmıştı.

Bu gelişmenin yanı sıra, Bodrum FK, milli arada oynadığı hazırlık maçında 1. Lig ekibi Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Bodrum'un gollerini Kenan Özer atarken, Manisa FK adına Ramirez ve Wriedt skora katkı sağladı.