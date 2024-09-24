Süper Lig’de ilk kez mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 6. hafta maçında Hatayspor deplasmanında 1-0 galip gelerek düşme hattından kurtulmayı başardı. Geçen sezondan devam eden oyuncuların takımın vazgeçilmezleri olduğu Bodrum FK'da, kaleci Sousa, stoper Ali Aytemur ve orta saha Cenk Şen tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Bu üç oyuncu, takımın oynadığı 6 maçın hiçbirinde oyundan alınmadan 540 dakika süre aldı.

Üçüncü sezonuna giren Ganalı futbolcu Musah Mohammed, teknik direktör İsmet Taşdemir’in vazgeçilmezi olarak 505 dakika süre bulurken, takımın genç yeteneklerinden Gökdeniz Bayrakdar ise 488 dakika sahada kaldı. Sağ bekte görev alan kaptan Üzeyir 437 dakika oynarken, orta saha oyuncusu Samet 5 maçta 288 dakika süre aldı.

Yeni transferlerden Zdravko Dimitrov, 6 maçın 5’inde ilk 11’de forma giyerek toplam 436 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Dimitrov, sezon başında Sakaryaspor’dan transfer edilmişti ve takımın hücum hattında önemli bir rol oynuyor. Bodrum FK, bu sağlam iskelet kadrosu ile Süper Lig’de başarıya odaklanıyor.