Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, 31’inci Tiyatro Ödülleri’nde Kadir Has Üniversitesi'ne tam üç ödül vererek, öğrencilerin ve mezunların tiyatro sanatına katkısını bir kez daha tescilledi. Reka Kolektif’in başarıları ve "Treplev" oyunu, üniversitenin tiyatro alanındaki güçlü varlığını ortaya koyuyor.

Kadir Has Üniversitesi'nden çarpıcı başarılar

Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen Tiyatro Ödülleri'nde elde ettiği başarılarla göz doldurdu. Tiyatro alanındaki eleştiri disiplinini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren bu birliğin ödülleri, 74 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir platformda sahiplerini buldu. Ödüller, tiyatro sanatının geliştirilmesi ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Yılın genç ekibi: Reka kolektif

Yılın Genç Ekibi Ödülü, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans öğrencileri tarafından kurulan Reka Kolektif’e verildi. Kolektif, oyun üretiminde “devising theatre” metodunu araştırarak yaratıcı bir yaklaşım geliştirdi. Ceren Kaçar, Görkem Örskıran, Aslı Ekici ve Rıza Efe Reis’in liderliğindeki ekip, genç tiyatrocuların potansiyelini sahneye taşıdı.

Yılın oyun metni: “Treplev”

Yılın En İyi Oyun Metni ödülü, Kadir Has Üniversitesi mezunları Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in "Treplev" isimli oyunu ile kazanıldı. Bu eser, derinlikli karakter çalışmaları ve güçlü anlatımı ile dikkat çekti, tiyatroseverlerden tam not aldı.

TEB özel ödülü: Hangardz tiyatro topluluğu

Kadir Has Üniversitesi’nden bir diğer başarılı grup ise Hangardz Tiyatro Topluluğu oldu. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir araya geldiği bu topluluk, TEB Özel Ödülü ile onurlandırıldı. Topluluğun yenilikçi projeleri ve sahne performansları, ödülün kazanılmasında önemli bir etken oldu.

Başarıların devamı için umut verici mesajlar

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil, ödülleri kazanan öğrenci ve mezunlarının başarılarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Film ve Drama Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin bu başarılarının devamını dilerim,” dedi. Bu başarılar, üniversitenin tiyatro alanındaki etkisini pekiştirirken, gelecekteki projeler için de ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.