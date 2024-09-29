Bodrum Fk'dan Adana Demirspor'a 3 1'Lik Darbe

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, taraftarı önünde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Seferi ve Puşcaş’ın golleri galibiyeti getiren isimler olurken, Bodrum FK güçlü rakibine karşı sergilediği oyunla dikkat çekti. Bu galibiyetle Bodrum FK ligde üst sıralara tırmanırken, Adana Demirspor ise sahadan mağlup ayrılarak hayal kırıklığı yaşadı.

Maça hızlı başlayan Bodrum FK

Maçın ilk yarısı, Bodrum FK'nın kontrolü altında geçti. 13. dakikada George Puşcaş’ın attığı golle ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Puşcaş, net bir vuruşla kaleci Vedat Karakuş'u mağlup ederek skoru 1-0 yaptı. Bu gol, Bodrum FK'ya moral verirken, Adana Demirspor ise toparlanmakta zorlandı.

İkinci yarıda karşılıklı goller

İkinci yarıya hızlı başlayan Bodrum FK, 54. dakikada Seferi’nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından etkili bir şut çıkaran Seferi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını rahatlattı. Ancak Adana Demirspor 60. dakikada Gravillon'un uzak mesafeden çektiği sert şutla skoru 2-1'e getirdi. Kaleci Sousa’nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Adana Demirspor umutlandı.

VAR kararı ve kaçan penaltı

79. dakikada Bodrum FK’nın bir atağında Dimitrov, Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, önce Dimitrov’a aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi. Ancak 81. dakikada penaltıyı kullanan Seferi, topu direğin üzerinden dışarıya gönderdi ve farkı açma şansını kaçırdı.

Maçın kapanışını yapan gol

Kaçan penaltının ardından moral bozmayan Bodrum FK, 82. dakikada Puşcaş’ın şık vuruşuyla skoru 3-1’e getirdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Puşcaş, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçı noktalayan golü attı. Bu golle birlikte Bodrum FK, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Teknik kadroların yorumu

Maç sonrasında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımının sahada sergilediği mücadeleden memnun olduğunu dile getirerek, “Oyuncularım sahada istediklerimizi eksiksiz uyguladı. Sezonun geri kalanı için umut verici bir performanstı” dedi. Adana Demirspor cephesinde ise Teknik Sorumlu Serkan Damla, takımının savunmadaki hatalarının mağlubiyete yol açtığını belirtti.

Maçın kadroları

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed (Enes Öğrüce dk. 90+1), Seferi (Kenan Özer dk. 87), Brazao (Samet Yalçın dk. 64), Dimitrov (Haqi dk. 87), Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 88)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Manev, Gravillon, Abdulsamet Burak (Ozan Demirbağ dk. 88), Maestro, Salih Kavrazlı (Bünyamin Balat dk. 46), Ali Yavuz Kol (İzzet Çelik dk. 82), Alioui (Nourani dk. 69), Arda Kurtulan, Aymbetov (Yusuf Barası dk. 46)

Teknik Sorumlu: Serkan Damla