Süper Lig'in ilk Muğla temsilcisi olan Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli kanat oyuncusu Burak Çoban, 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer oldu. 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bodrum FK'da 37 maçta 3 gol ve 8 asist yaparak şampiyonluğa önemli katkı sağlamıştı. Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında forma giyen Burak, yeni takımına imza attı. Bodrum FK, Burak'a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Bodrum FK, tecrübeli oyuncuya "Geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda forma giyen, Trendyol Süper Lig yolculuğumuzda büyük emekleri bulunan Burak Çoban, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla veda etti.