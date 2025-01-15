Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, İsviçre’nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı transfer ettikten sonra gözünü Fenerbahçeli milli golcü Cenk Tosun’a çevirdi.

Teknik Direktör Volkan Demirel’in ısrarla istediği Cenk Tosun için Fenerbahçe ve oyuncuyla temas halinde olan Bodrum FK yönetimi, transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Milli futbolcunun da Bodrum ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Cenk Tosun’un kariyeri

Sezon başında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan 33 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli formayla bu sezon 10 resmi maçta toplam 97 dakika sahada kaldı. Süper Lig’de Beşiktaş ile 3 şampiyonluk yaşayan ve 2 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, 2018 yılında Premier Lig ekiplerinden Everton’a rekor bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İngiltere’de Everton ve Crystal Palace formaları giyen Cenk, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş formasıyla unutulmaz goller atmıştı.

A Milli Takım formasıyla da önemli başarılara imza atan Cenk Tosun, 21 golle takımına katkı sağladı.