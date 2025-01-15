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Merkezefendi Belediyesi, karne sevincini doyasıya yaşamak isteyen öğrenciler için tiyatro etkinlikleri düzenliyor. 18 Ocak Cumartesi günü Merkezefendi Kent Tiyatrosu, ‘Palyaço Dodo’nun Okyanus Sirki’ adlı oyunla minik seyircilerini ağırlayacak. 19 Ocak Pazar günü ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Kral Cıbıldak’ adlı oyunla çocukların karşısına çıkacak.

Merkezefendi Belediyesi , 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yarıyılını tamamlayan öğrenciler için tiyatro gösterileri düzenliyor. Başkan Doğan, tüm çocukları Merkezefendi Kültür Merkezi'nde keyifli bir tiyatro deneyimi yaşamaya davet etti.

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