Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Bodrum Futbol Kulübü, yeni transferleri George Puşçaş ve Taulant Seferi'nin başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Son iki haftada Hatayspor ve Adana Demirspor'u mağlup ederek 9 puana ulaşan Bodrum FK, bu galibiyetlerde Puşçaş ve Seferi'nin katkılarıyla göz doldurdu.

Puşcaş takımın en golcü futbolcusu oldu

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa’dan transfer edilen Rumen golcü George Puşçaş, çıktığı 6 maçta 3 gol atarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Puşçaş, ilk golünü Konyaspor karşısında kaydederken, son Adana Demirspor mücadelesinde attığı 2 golle galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Seferi kısa sürede kendini sevdirdi

Arnavut hücum oyuncusu Taulant Seferi ise Baniyas SC’den gelerek kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Seferi, Hatayspor deplasmanında attığı golle 1-0'lık galibiyeti getiren isim olurken, Adana Demirspor maçında da takımını sırtlayan performansıyla öne çıktı. Penaltı kaçırmasına rağmen 27 yaşındaki oyuncu, camianın beğenisini kazandı.