Kripto para dünyasının önde gelen borsalarından Gemini, Kanada pazarından çekilme kararı aldı. Winklevoss kardeşler tarafından kurulan borsa, Kanadalı kullanıcılara gönderdiği e-posta ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm müşteri hesaplarının kapatılacağını duyurdu. Kullanıcılar, varlıklarını çekmek için 90 gün süreye sahip olacak.

Kanada'nın yeni düzenlemeleri sonucu çekilme kararı aldılar

Bu karar, Kanada'nın kripto para sektörüne yönelik getirdiği yeni düzenlemelerden sonra geldi. Kanada Menkul Kıymetler İdareleri (CSA), Şubat ayında kripto borsaları için sıkı kurallar uygulamaya başlamış, özellikle stablecoin işlemlerine kısıtlamalar getirmişti. Gemini, ilk etapta bu düzenlemelere uyum sağlamış ve 13 Nisan'da ön kayıt yapmıştı. Ancak, uzun vadeli düzenleyici baskıların ardından Gemini, Kanada pazarından çekilme kararı aldı.

Kripto yatırımcılar alternatif platformlar arıyor

Gemini'nin yanı sıra Kraken, Binance, OKX, Bybit ve diğer büyük kripto para borsaları da Kanada pazarında benzer zorluklarla karşı karşıya kaldı. Kanada'daki kripto yatırımcıları, bu gelişmelerin ardından alternatif platformlar aramak ve varlıklarını güvence altına almak için harekete geçmek zorunda kalacak.

Bu gelişme, Kanada’nın kripto para piyasasındaki yeniden şekillenmenin bir göstergesi olurken, ülkenin uyguladığı sıkı düzenlemelerin küresel kripto endüstrisinde geniş yankı uyandırması bekleniyor.