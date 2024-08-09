Gümüşlük Mahallesi’nde, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başlatılan temizlik çalışmaları, geniş bir ekibin katılımıyla gerçekleşti. Temizlik, atık toplama, budama ve yıkama işlemlerinin yanı sıra, okul bahçeleri ve mesire alanlarında da gerçekleştirilen bu kapsamlı temizlik, gün boyu sürdü.

Belediye ekipleri tam kadro sahada

Çalışmalara Gümüşlük Mahallesi Muhtarı Zeki Pay, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Faik Karakaya, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetler Müdürü İzzet Mert Kallem de bizzat katılarak destek verdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde, Destek Hizmetler, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlüklerinin ekipleri, Gümüşlük Mahallesi'nde yoğun bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık toplama, ağaç ve çalı budama, süpürme ve yıkama işlemleri yapılırken, çöp konteynerleri de onarıldı, bakımdan geçirildi ve temizlendi. Ayrıca, okul bahçeleri ve mesire alanlarında genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sahil ve sokaklar tertemiz

Gümüşlük, Koyunbaba ve Çukurbük sahillerinde de temizlik seferberliği kapsamında genel mıntıka temizliği yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmalarına destek verirken, sokak hayvanlarının mama ve su kaplarını yenileyerek mama dağıtımı yaptı. Ayrıca, ADM Elektrik ekipleriyle iş birliği içinde ağaç budama işlemleri gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarına katılarak seferberliğe destek oldu.

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri, Gümüşlük sahilinde bulunan işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırılması konusunda işletmelere bilgilendirme yaptı ve toplama alanlarının yenilenmesi için çalışmalar başlattı. Gümüşlük’teki temizlik çalışmaları, ara sokaklarda ot temizliği, süpürme ve yıkama işlemleriyle iki gün daha devam edecek.