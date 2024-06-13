Başkan Mandalinci’nin direktifleri doğrultusunda, halk plajlarına bin 530 şezlong yerleştirildi. Şezlonglar, Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez gibi popüler plajlarda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vatandaşların talepleri dikkate alınıyor

Başkan Tamer Mandalinci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın taleplerini her zaman öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Halk plajlarımızda yeniden şezlong uygulamasına başladık. Şezlongların ortak kullanım alanı olduğunu ve korunmasının önemli olduğunu vurgulamak isterim. Halkımızdan, şezlong ve şemsiyeleri amacına uygun kullanarak uzun süreli hizmet sağlamamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Kurban bayramı öncesi hazırlıklar

Destek Hizmetler Müdürlüğü Plajlar Birimi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde diğer halk plajlarına da belirli sayıda şezlong yerleştirileceğini açıkladı. Belediye AŞ tarafından işletilen bazı tesisler haricinde, tüm halk plajlarında şezlonglar ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak.