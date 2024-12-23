Bodrum Belediyesi’nin yılbaşı hazırlıkları kapsamında düzenlediği etkinlikler, 2025 yılını karşılamaya hazırlanan Bodrumlulara müzik ve eğlence dolu unutulmaz anlar yaşatacak.

İki gün sürecek yılbaşı konserleri

Bodrum Belediye Meydanı, özel ışıklandırma ve süslemelerle büyüleyici bir atmosfere büründü. Yeni yıl kutlamaları, 30 Aralık Pazartesi günü saat 20.30’da Emirhan ve Görkem Band konseriyle başlayacak. Enerji dolu performanslarıyla dikkat çeken grup, Bodrumlulara müzik dolu bir gece yaşatacak.

31 Aralık Salı günü ise eğlence DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla devam edecek. Saat 22.30’da sahne alacak Emir Can İğrek, sevilen şarkıları Ali Cabbar, Bir Karanfil, Kor, ve Nalan ile meydanı dolduran kalabalığı yeni yıla coşkuyla uğurlayacak.

Belediye Meydanı’nda masalsı atmosfer

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Belediye Meydanı, yeni yıl süslemeleri ve ışıklandırmalarla renkli bir görünüme kavuştu. Meydan, fotoğraf çekmek ve yeni yıl ruhunu hissetmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Doğaya saygılı yılbaşı ağaçları

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre dostu bir projeyle ağaç budama çalışmalarından artan dalları geri dönüştürerek yılbaşı ağaçları oluşturdu. Estetik bir şekilde meydanlara yerleştirilen bu ağaçlar, geri dönüşüm bilincini vurgularken yeni yıl ruhunu da yansıtıyor.

Başkan Tamer Mandalinci’den yeni yıl mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yılbaşı hazırlıklarını şu sözlerle değerlendirdi: “2025’i coşkuyla karşılamak için tüm vatandaşlarımızı yeni yıl etkinliklerimize davet ediyorum. 2025’in barış, sevgi ve hoşgörünün yılı olmasını temenni ediyorum. Sağlık, huzur ve bereketle dolu bir yıl diliyorum.”