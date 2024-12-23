TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun başında zirveye yaklaşan Bucaspor 1928, son haftalarda yaşadığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, galibiyet hasretini sürdürüyor.

Kötü sonuçlar Bucaspor'u zorluyor

Sezonun büyük bir kısmında başarılı bir performans sergileyerek zirveye yaklaşan Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla zirveden iyice uzaklaştı. Ulusal Kulüp Lisans Kurulu’nun 3 puan silme cezası ve arka arkaya gelen mağlubiyetlerle, Bucaspor 1928’in Serik Belediye ile arasındaki fark 18 puana çıktı.

Play-Off hedefi zorlaşıyor

İzmir ekibi, zirve hedefinden uzaklaştıktan sonra Play-Off bölgesine odaklanmayı hedeflemişti. Ancak, son 5 maçta alınan sadece 1 puanla, Play-Off hattının 6. sırasındaki Beyoğlu Yeniçarşıspor ile Bucaspor 1928 arasında 5 puanlık bir fark bulunuyor.

İkinci devre hedef: Üst sıralar

Bucaspor 1928, ikinci devreyle birlikte galibiyet serileri yakalayarak alt sıralara düşmeden üst sıralara doğru çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, kötü gidişe son verip Play-Off hattına girmeyi amaçlıyor.