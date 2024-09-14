Chp'li Zahide Kurun Eğitim Sistemi Çöküyor

CHP İzmir İl Kadın Kolları, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte AK Parti’nin eğitim politikalarına sert tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, yeni eğitim modelini “çağ dışı” olarak nitelendirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu modelin iptali için hukuki mücadele başlattığını duyurdu.

“Eğitim için tehlikeli”

İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, AK Parti iktidarının 22 yıllık süreçte eğitim sistemini niteliksizleştirdiğini ifade ederek, 1., 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında başlatılan programla eğitim-öğretim yılına başlamasının, eğitimin bilimsel temelinden uzaklaşması anlamına geldiğini söyledi.

Bu modelin hazırlık sürecinin katılımcı olmadan, bilimsel dayanaklardan yoksun bir şekilde yürütüldüğünü belirten Kurun, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu modelin iptali için Danıştay’a dava açtık. Öğrencilerimizin vakti, AK Parti'nin siyasi hesapları uğruna heba edilmemeli” dedi.

Öğretmenler hak mücadelesinde

İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ayrıca, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin öğretmenleri mağdur ettiğini vurgulayarak, CHP milletvekillerinin bu yasa teklifine karşı başarılı bir muhalefet gösterdiğini belirtti. Ancak, kanunun öğretmenlerin haklarını tanımadığını ve mesleklerini değersizleştirdiğini söyleyen Kurun, öğretmenlerin eğitimdeki tahribata rağmen mücadele etmeye devam ettiğini ifade etti.

“Okullar güvensiz ve sağlıksız”

CHP Kadın Kolları Başkanı, AK Parti'nin eğitim sistemindeki ihmallerine de dikkat çekti. Okulların fiziksel koşullarının yetersiz olduğunu vurgulayan Kurun, “AK Parti iktidarı, çocuklarımıza bir öğün yemek ve temiz içme suyu bile sağlayamıyor. Okullar neredeyse özelleştirilmiş durumda. Ailelerin maddi katkılarıyla ayakta kalıyorlar” diye ekledi.

Çocuk işçiliği ve eğitimde eşitsizlik

İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, mesleki eğitimde yaşanan sorunları da eleştirerek, özellikle MESEM programı kapsamında çocukların ucuz iş gücü olarak kullanıldığını ve 2024’ün ilk 7 ayında 9 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. "Bu sistemle yoksul ailelerin çocukları eğitimin dışına itiliyor" dedi.

CHP’nin eğitimde çözüm önerileri

CHP’nin iktidara gelmesi durumunda, eğitime yeterli bütçenin ayrılacağını ve eğitimin niteliğinin yeniden yükseleceğini belirten Kurun, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim vizyonu doğrultusunda hareket edeceğiz. Belediyelerimizdeki başarılı projeler, iktidarımızda neler başarabileceğimizin göstergesi” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Kadın Kolları'nın bu açıklaması, Türkiye’de eğitimin geleceği konusunda ciddi tartışmaların başladığına işaret ediyor. Eğitim sistemindeki bu sorunlar, tüm öğrencilerin eşit ve nitelikli eğitime erişimini sağlamak için acil çözümler gerektiriyor.