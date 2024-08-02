Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra setlere döneceği “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı filmde Yücel ile birlikte rol alacak. Levent Onan’ın yönetmenliğini üstlendiği ve gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, iki aşığın 18 yaşındaki halleriyle başlayıp 40 yıl süren bir zaman diliminde yaşadıklarını anlatacak.

Filmin konusu belli oldu

Hülya Avşar, filmde “İsabel” karakterini canlandırırken, Uğur Yücel “Arif” rolünde olacak. Filmin konusu, yıllarca birbirini özleyen ve farklı kültürlerden gelen iki aşığın dokunaklı hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Hülya Avşar’ın çekimlerine 14 Ağustos’ta Ünye’de başlanacak ve Avşar’ın sahneleri 4 günde tamamlanacak. Filmin diğer önemli oyuncuları arasında Mehmet Özgür “Namık” ve Ali Düşenkalkar “Sömelek Rıza” karakterlerini üstlenecek.