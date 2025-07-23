Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günler yaşıyor. Bahamalar bayraklı Resilient Lady adlı dev yolcu gemisi sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum Limanı’na demir attı. Gemide çoğunluğu Amerikalı turistlerden oluşan 2 bin 600 yolcu bulunuyor.



1143 personel, 17 güverte

Resilient Lady, 277 metre uzunluğa ve 38 metre genişliğe sahip. Gemide, yolculara hizmet veren 1143 personel görev yapıyor. 2022 yılında inşa edilen ve 2023’te suya indirilen gemi, 110 bin groston ağırlığıyla dikkat çekiyor. 17 ayrı güverteden oluşan yolcu gemisinde lüks konaklama ve eğlence olanakları bir arada sunuluyor.

Fiyatlar 157 dolardan başlıyor

Gemide tatil yapmak isteyen yolcular için günlük fiyatlar 157 dolardan başlıyor. Ağırlıklı olarak eğlence ve yetişkin temalı seyahat konseptiyle tanınan Resilient Lady, Bodrum’da gün boyunca demirli kalacak. Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı’na hareket edecek.