"Cumhuriyet tarihimizin en büyük tehdidiyle karşı karşıyayız"

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en ciddi tehditlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ümit Özdağ, “Sadece bir parti genel başkanı olarak değil, milli güvenlik üzerine çalışmış bir akademisyen olarak uyarıyorum: Türkiye tehlikededir” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modeli Türkiye'yi dönüştürmek istiyor"

Özdağ, Cumhur İttifakı ile DEM arasında kurulan ittifakın, Türkiye’yi Atatürk'ün kurduğu milli, üniter ve laik devlet modelinden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modeli olarak tanımladığı yapının, etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasallaştığı bir sistem öngördüğünü dile getirdi.

“Yeni anayasa ile milli kimlik hedef alınıyor”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Özdağ, “Atatürk modelinin tasfiye edilmesi için anayasa değişikliği planlanmaktadır. Bu süreçte Anayasa’nın 66. maddesinin kaldırılması da gündemdedir” dedi. Bu durumun Türkiye’de yurttaşlık esaslı yapıdan etnik temelli bir yapıya geçişin önünü açabileceğini belirtti.

“Türkiye parçalı yapıya sürüklenebilir”

Özdağ, Türkiye’nin Irak ve Lübnan gibi mezhepsel ve etnik kimliklerin siyaseti belirlediği bir ülkeye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. “Etnik ve mezhepsel temelde şekillenen bir devlet yapılanması milli menfaatleri savunamaz” ifadelerini kullandı.

“Emperyalist projelere karşı Türk milleti birleşmeli”

PKK ve YPG'nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çeken Özdağ, bu yapıların İsrail’in çıkarlarına hizmet eden stratejik bir planın parçası olduğunu ileri sürdü. “Emperyalist güçler, Ortadoğu’da İsrail ile iş birliği içinde zayıf devletler yaratmak istiyor. Türkiye bu planın hedefindedir” dedi.

“Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç tehdidini gözler önüne serdi”

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde katledilen Ahmet Minguzzi cinayetinin, organize suç örgütlerinin toplum üzerindeki etkisini açıkça gösterdiğini ifade etti. Özdağ, “Devlet bu çetelere karşı caydırıcı şiddet uygulamalıdır. Ahmet tüm Türk milletinin evladıdır” diyerek Zafer Partisi’nin mağdur ailenin yanında olduğunu bildirdi.

“Ekonomik kriz derinleşiyor, açlık sınırı altında milyonlar yaşıyor”

Ekonomik gelişmelere de değinen Özdağ, “Gelir dağılımı bozuldu, tekstil sektöründe art arda konkordatolar ilan ediliyor. 16.881 TL maaş alan 4 milyon emekli açlığa mahkum edilmiş durumda” dedi. Kamuda tasarruf adı altında yapılan uygulamaların çelişkili olduğunu ve israfın sürdüğünü belirtti.

“Zeytinlik yasası milli felakettir”

TBMM’de kabul edilen ve zeytinlik alanların madenciliğe açılmasına izin veren yasa için “Bu yasa milli felakettir” diyen Özdağ, “Üç-beş şirketin çıkarı uğruna doğaya, tarıma, geleceğimize zarar veriliyor” ifadelerini kullandı.

“Zafer Partisi olarak bu projeye direnmeye devam edeceğiz”

Özdağ, açıklamasının sonunda Zafer Partisi’nin Türkiye’nin milli kimliğini ve üniter yapısını savunmaya devam edeceğini vurguladı. “Zafer Partisi, Atatürk Cumhuriyeti’nin yıkılmasına izin vermeyecek. Türk milleti bu tehlikeyi de aşacaktır” dedi.