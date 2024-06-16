Otellerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Bayram süresince Bodrum'un nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.
Bodrum'a tatilciler kara ve havayoluyla akın ediyor. Bodrum-Milas Havalimanı'nda yurt içi uçuşlarda ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Resmi nüfusu 200 bin olan Bodrum'un bayramda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit: "Her gün ortalama 70 bin araç giriş yapıyor. Bayram boyunca 200-250 bin araç ve 1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz. Otellerimizde doluluk oranları yüksek. Bodrum'da lahmacun fiyatları 140 liradan başlıyor. Fiyatlar genel olarak makul seviyede."
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Yardımcısı Alişir Şahin: "Otellerimiz şu anda yüzde 90-95 doluluk oranında.Yerimiz hala var. Rezervasyon yaptırmayan veya plan yapmayanlar son anda da gelebilirler."
Bodrum'a gitmeyi planlıyorsanız:
- Trafik yoğunluğuna hazırlıklı olun. Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde yoğunluk artabilir.
- Konaklamanızı önceden rezerve ettirin. Otellerde yer bulmak zor olabilir.
- Fiyat araştırması yapın. Bodrum'da fiyatlar işletmeye ve konuma göre değişiklik gösterebilir.