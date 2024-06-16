Otellerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Bayram süresince Bodrum'un nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

Bodrum'a tatilciler kara ve havayoluyla akın ediyor. Bodrum-Milas Havalimanı'nda yurt içi uçuşlarda ek sefer sayısı 50'ye çıkarıldı. Resmi nüfusu 200 bin olan Bodrum'un bayramda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit: "Her gün ortalama 70 bin araç giriş yapıyor. Bayram boyunca 200-250 bin araç ve 1 milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz. Otellerimizde doluluk oranları yüksek. Bodrum'da lahmacun fiyatları 140 liradan başlıyor. Fiyatlar genel olarak makul seviyede."

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Yardımcısı Alişir Şahin: "Otellerimiz şu anda yüzde 90-95 doluluk oranında.Yerimiz hala var. Rezervasyon yaptırmayan veya plan yapmayanlar son anda da gelebilirler."

Bodrum'a gitmeyi planlıyorsanız:

Trafik yoğunluğuna hazırlıklı olun. Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde yoğunluk artabilir.

Özellikle bayramın ilk ve son günlerinde yoğunluk artabilir. Konaklamanızı önceden rezerve ettirin. Otellerde yer bulmak zor olabilir.

Otellerde yer bulmak zor olabilir. Fiyat araştırması yapın. Bodrum'da fiyatlar işletmeye ve konuma göre değişiklik gösterebilir.