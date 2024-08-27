Coğrafi işaretli Bodrum mandalini, geleneksel olarak olgun dönemde hasat edilip pazarlanırken, yeni projelerle birlikte yeşil haliyle de raflarda yerini almaya başladı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortak çalışmaları sayesinde, bu benzersiz meyve salatalar, tatlılar ve içeceklerde kullanılmak üzere tüketiciye ulaştırılıyor.

Yenilikçi bir ürün

Kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen Bodrum mandalini, artık yeşil haliyle de tüketicilere sunuluyor. Özellikle 30-45 mm aralığında toplanan yeşil mandalin, başta alkollü içecekler ve kokteyllerde destek ürünü olarak tercih ediliyor. Ürün, süpermarket zincirlerinde satışa sunulmadan önce Bodrum ilçe genelinde yaygınlaştırıldı ve ardından Migros Türkiye AŞ ile yapılan anlaşma sonucunda MacroCenter mağazalarında ülke genelinde tüketiciye ulaştırılıyor.

Akdeniz meyve sineği tuzakları dağıtımı

Bodrum Belediyesi, mandalin üreticilerine desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Yalıkavak’ta gerçekleştirilen etkinlikte, 35 üreticiye toplamda 200 Akdeniz meyve sineği seromon tuzağı dağıtıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, üreticilere yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Atalarımızdan kalan mirasımızı gelecek nesillere geliştirerek aktarmanın öneminin farkındayız. Bodrum’un geçmişteki önemli geçim kaynağı olan mandalinimizi ülkemizin her bölgesine tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Bodrum mandalini eski günlerine dönüyor

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ercan Pehlivan, yeşil mandalin projesinin her yıl daha da geliştiğini vurgulayarak, Bodrum mandalininin eski popülerliğine kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.