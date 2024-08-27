Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, öğretmen adayları arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırıyor. 20 bin öğretmen alımı için yapılan sözlü mülakatların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mülakat sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime sunulacağını duyurdu. Ancak, sonuçların açıklanacağı tarih konusunda henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Ancak, mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih henüz paylaşılmadı. Adaylar, sonuçları öğrenmek için e-Devlet sistemini takip etmeye devam ediyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü mülakatlar düzenledi. Mülakatlarda, adayların KPSS puanı ile mülakat notunun etkisi yüzde 50- yüzde 50 oranında olacak şekilde belirlenmişti. Mülakatlar 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılmıştı. Ancak, sonuçların açıklanma tarihi konusunda belirsizlik devam ediyor.

Bakan Yusuf Tekin’den açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Tekin, "Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık" şeklinde konuştu. Tekin, yargı sürecinin sonuçlanmasının ardından sonuçların açıklanacağını belirtti.

Sonuçları nereden öğrenebilirsiniz?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanma tarihi netleşene kadar adayların dikkatli bir şekilde e-Devlet sistemini takip etmeleri öneriliyor.