Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bodrum-Mumcular yolunda gerçekleştirilen önemli iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Özellikle Kurban Bayramı öncesi tamamlanarak trafiğe açılan yol, bölge halkı tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Mumcular yolunda gerçekleştirilen kapsamlı iyileştirmeler, çevre kirliliğini önlemeyi ve taşkın risklerini azaltmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, 1.400 metre içme suyu hattı döşendi ve 2.700 metre sıcak asfalt uygulaması yapıldı. Ayrıca, üstyapı ve kaldırım çalışmaları da başarıyla tamamlandı.

Karaova Mahalle Muhtarı'ndan yatırımlara tam not

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, yapılan yol çalışmalarının mahallelerinin görünümünü önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti. "Dere taşmalarının yaşandığı ve sürekli su baskınlarına maruz kalan bu yolda, yeni bir dönem başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yolumuz çok daha kullanışlı hale geldi. Herkese teşekkür ederim," dedi.

Gölbaşı Mahalle Muhtarı: Eksiksiz bir altyapı

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar, yolun tamamlanmasının ardından eksiksiz bir altyapıya kavuştuğunu ifade etti. "Yolumuz sıcak asfalt ile kaplandı ve altyapısı tamamen yenilendi. Hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız yapılan iyileştirmelerden memnun. Teşekkür ederiz," diye konuştu.

Esnaflardan Başkan Aras’a teşekkür

Esnaf Özkan Aslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sözünü tuttuğunu belirterek, "Yol biraz gecikti ancak Başkan Aras, şikâyetlerimizi hızlı bir şekilde çözdü. Kendisine teşekkür ederim," dedi.

Esnaf Niyazi Çengel, uzun yıllardır yol üzerinde esnaflık yaptığını belirterek, "Yolun konforu arttı ve kazalar azaldı. Son çalışmalarla birlikte yol çok daha ferah bir görünüm kazandı," dedi.

Esnaf Mustafa Kemal Ergen ise, yol çalışmaları süresince yaşadıkları sıkıntılara rağmen sonuçtan memnun olduklarını ifade etti. "Sabırlı olmak gerekiyor. Başkan Aras’ın çalışmaları sayesinde yolumuz oldukça kaliteli bir hale geldi. Çok memnunuz," dedi.