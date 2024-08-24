Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum’un turizm potansiyelinin sadece yaz ayları ile sınırlı kalmaması gerektiğini ve yılın geri kalanında da hizmet vererek sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olabileceğini vurguladı. Girgin, Bodrum’un mevcut yatak kapasitesi ve gelen turist sayısı arasında ciddi bir fark olduğunu belirterek, bu durumun bölgenin turizm verimliliğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bodrum'un yatak kapasitesi ve turist sayısı uyumsuzluğu

Girgin, Bodrum’da yaklaşık 100 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını, ancak sezon boyunca ağırlanabilen turist sayısının sadece bir milyon civarında olduğunu belirtti. Girgin, “Bodrum'da, yüzde 60-70 doluluk oranları ile 2,5 milyon turisti ağırlamamız gerekirken, bu hedefin çok gerisindeyiz. Ayrıca, havalimanına gelen turistlerin önemli bir kısmı Bodrum yerine Didim’i tercih ediyor. Yerli turistlerin de alım gücünün düşmesi ve uzun bayram tatillerinin etkisiyle sezon boyunca daha az tatil yaptığını gözlemledik” şeklinde konuştu.

"Suni pahalı tatil algısı Bodrum’a zarar veriyor"

Girgin, Bodrum’un marka değeri yüksek bir turizm kenti olduğunu vurgularken, medyada yaratılan pahalı tatil algısının hem kent hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini dile getirdi. Yüksek maliyetlerin sadece turizmin değil, tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu belirten Girgin, bu durumun işletmeleri zorladığını ve alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Girgin, Bodrum’un Antalya ve İstanbul gibi yıl boyunca turist ağırlayan bir destinasyon haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

"Artık tek bir Bodrum yok"

Yıllar içerisinde Bodrum'un yeni yatırımlar ve altyapı çalışmaları ile büyüdüğüne dikkat çeken Girgin, kentin eskiden sadece bir merkezden ibaret olduğunu, ancak bugün çok farklı bölgelerde farklı segmentlere hitap eden otellerin bulunduğunu belirtti. “Bodrum artık bir balıkçı kasabası değil, turizm kenti haline geldi ve şimdi de inşaat kenti olmasından endişe ediyorum. Turizmde çeşitlilik sağlarken, kentimizi de koruyacak önlemler almalıyız” dedi.

Bütüncül kalite yönetimi vurgusu

Girgin, Bodrum’un gerçek bir turizm destinasyonu olabilmesi için bütüncül bir kalite yönetimi yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini vurguladı. “Tanıtım misafirin karşılanmasıyla başlar. Bodrum’da değişen karşılama ekipleri de ortak bir tanıtım politikası kapsamında ele alınmalı ve kalite yönetim sistemi standartları getirilmeli” diyen Girgin, küçük otellerin de doğru fiyatlandırma yaparak turizmdeki olumsuzluklardan daha az etkilenmelerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.