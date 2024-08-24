İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 14 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan 150 lira borç anlaşmazlığı, olayın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, çocukların ağabeylerinin de dahil olmasıyla meydana gelen çatışmada 2 kişi tabancayla yaralandı. Şüpheli, suç aletiyle kaçtı ve polis, kaçan şahsı arıyor.

14 yaşındaki iki çocuğun 150 TL borç kavgası böyle büyüdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Umut Mahallesi 3820/1 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) olay yerine gelerek kavgaya müdahil oldu. Kavga, Ş.G.'nin elindeki tabancayı kullanarak ateş açmasıyla silahlı çatışmaya dönüştü.

Ş.G., tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş açtı. F.K., karnına isabet eden kurşunla, R.Y. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.

Olayın ardından Ş.G., suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, Ş.G.'nin yakalanması için çeşitli bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor.