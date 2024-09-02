Bodrum, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türk sinemasının en önemli etkinliklerinden biri olan 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl "Sinemanın kalbi Bodrum’da atıyor" mottosuyla düzenlenen etkinlik, sinema dünyasının önde gelen isimlerini, sektör profesyonellerini ve sinemaseverleri bir araya getirecek.

BOTH Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin’in yaptığı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Bodrum ve Kos Adası’nda, uluslararası izleyicilerle buluşacak galalar, oyunculu gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. Etkinliğe 14 farklı mekân ev sahipliği yapacak ve bu mekanlar arasında ünlü oyuncular, yönetmenler, sinema işletmecileri, basın mensupları, turistler ve hem Türk hem de Yunan sinema severler yer alacak.

CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi ise sinema sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla, salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri bir araya getirecek. Zirvede, izleyici verileri ışığında yeni trendlerin analizi, ortak proje ve çözümler, teknolojik yenilikler ve uluslararası rekabet stratejileri gibi konular ele alınacak. Gerçekleşecek paneller ve çalıştaylar, Türk sinemasının sağlıklı büyümesini desteklemeye yönelik önemli adımlar atmayı hedefliyor.