İzmir Enternasyonal Fuarı'nın gidişatı ve geleceği hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarın İzmir için taşıdığı öneme değindi. Tugay, fuarın yeniden uluslararası alanda güçlü bir konuma gelmesi için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

"İzmir fuarı bizim gururumuzdur"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir halkı için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Tugay, fuarın İzmir’in kültürel ve ticari hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, “Bu fuarda yaşamış herkes buranın kıymetini bilir. Benim de burada pek çok anım var. İlk sigortam bile bu fuarda başlamıştı" dedi.

Sanatçı katılımlarıyla renklenen bir fuar

Bu yılki fuarın, Türkiye’nin ünlü sanatçılarının katılımıyla daha da renkli bir hale geldiğini söyleyen Tugay, fuarın halk tarafından büyük bir heyecanla karşılandığını belirtti. "20 sanatçımız bu yıl fuarda büyük ilgi gördü. Dün akşamki Volkan Konak konserinde adım atacak yer yokmuş. Bu tarz etkinliklerin getirilmesini çok başarılı buluyorum" diyerek etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Paraşüt kulesi yeniden hayata geçirilecek

Tugay, geçmişte fuarın simgelerinden biri olan paraşüt kulesinin yeniden canlandırılması için çalışmalar başlattıklarını ifade etti. "Maalesef depremden sonra kule dayanamadı. Güçlendirilerek yeniden faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Türk Hava Kurumu ile birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz" diyerek bu projeye verdiği önemi vurguladı.

Fuarın uluslararası kimliğini yeniden kazandırmak

Fuarın eskiden olduğu gibi uluslararası katılımlarla zenginleşmesi gerektiğini belirten Tugay, "Neden İzmir Fuarı’na eskisi gibi birçok ülke katılmıyor? Bu fuarı uluslararası hale nasıl getirebiliriz?" sorularını sorarak, önümüzdeki yıl için uluslararası bir fuar hedeflediklerini açıkladı. Tugay, "Elimizdeki 25 ülkenin katılımını hedeflemeliyiz. Bu işler emekle oluyor. Seneye daha farklı ve uluslararası bir fuar hedefimiz var" diyerek fuarın geleceği için büyük bir vizyon çizdi.

Tugay, fuarın süresini artırma konusunda da çalışmalar yapıldığını belirterek, "Her yıl fuarın süresini artırma vaadi var, 15 güne kadar. Eskiden duayen sanatçılar gelirdi, Zeki Müren gibi" sözleriyle, fuarın kültürel zenginliğini yeniden canlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.