Bodrum’da makilik alanda yangın paniği: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Yakaköy Mahallesi’nde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Yangın rüzgarla birlikte hızla yayıldı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yakaköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İlk belirlemelere göre, makilik ve otluk alanı etkisi altına alan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek ekiplere haber verdi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı yönlendirildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangına müdahale, rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, ekipler bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları ve yangın riski taşıyan davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili resmi açıklamaların gün içerisinde yapılması bekleniyor.