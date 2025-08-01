Milas Belediyesi’nde istihdam edilen yeni zabıta memurları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve mülakat süreçlerinin ardından bugün itibarıyla görevlerine başladı. Yeni memurlar, Milas genelinde vatandaşların güvenliği, sağlığı ve huzurunu önceleyen çalışmalar gerçekleştirecek.

Zabıta müdürlüğü güçlendi

Yeni atanan zabıta memurları, kurumsal olarak daha güçlü ve yenilenmiş bir Zabıta Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürütecek. Milas Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla zabıta birimini hem personel hem de organizasyon yapısı açısından daha donanımlı hale getirdi.

Başkan topuz personelle tanıştı

Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni zabıta memurlarıyla bir araya geldi. Her bir personelle tek tek tanışan Başkan Topuz, memurların daha önceki iş deneyimleri ve çalıştıkları kurumlar hakkında bilgi aldı. Başkan, tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek, “Hatasız ve kazasız bir meslek hayatı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zabıta belediyenin halka açılan kapısıdır

Toplantıda konuşan Başkan Topuz, zabıta teşkilatının belediyenin dışa açılan yüzü olduğunu vurguladı. “Zabıta Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini artırmak ve personel yeterliliğini sürekli dinamik tutmak önceliğimizdir. Zabıta memurları belediyemizin vitrini, esnafın güven teminatı, vatandaşın huzur ve sağlığının koruyucusudur,” dedi.

Yöneticiler destek verdi

Toplantıya Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tuncay Topuz ve Zabıta Müdürü Ali Korkmaz da katıldı. Yeni personelin görevlerine başlamasıyla birlikte Milas’ta zabıta hizmetlerinin daha etkin ve kapsayıcı hale gelmesi hedefleniyor.