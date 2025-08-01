Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye anında 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı yoğun müdahale sonucu, yangın yaklaşık 1.5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme uçaklarının adeta su bombardımanına tuttuğu alevler, çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmadan durduruldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.



Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler devam ederken, ekipler bölgede soğutma ve gözetim çalışmalarını sürdürüyor. Olası risklere karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.