İYİ Parti, “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı duruşunu Bursa’da düzenleyeceği mitingle yeniden gösterecek. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde yapılacak miting, 3 Ağustos Pazar günü saat 18:00’de Osmangazi Meydanı’nda gerçekleşecek. “Birinci Vazifen” adıyla planlanan etkinliğin hazırlıkları hızla sürüyor.

Miting amacını ve mesajlarını açıklamak

Genel Başkan Dervişoğlu, üniter yapıyı hedef alan ve milli birliği zedeleyecek planlara karşı olduklarını belirtti. Meclis’te kurulan ilgili komisyona katılmayı reddeden Dervişoğlu, “Türk Milleti’nin geleceğine kurulan tuzakta komisyonculuk yapmayacağız” ifadelerini kullandı. Bursa’daki konuşmasında toplumun tüm kesimlerine önemli mesajlar vereceği aktarıldı.

Onur konukları ve katılım beklentisi

On binlerce kişinin katılması beklenen mitingde, şehit aileleri ve gaziler özel platformlardan etkinliği takip edecek. İYİ Parti, siyasi partilere resmi davet yapmazken birçok parti ve teşkilat mitinge destek vereceklerini açıkladı. Partiden ayrılan bazı isimler de sosyal medya üzerinden mitinge katılacaklarını duyurdu.

Yenilikçi tanıtım yöntemleri kullanmak

İYİ Parti, miting çağrılarını geniş kitlelere ulaştırmak için kentte yeni tanıtım yöntemleri kullanıyor. Kasaları büyük ekranlarla donatılan araçlar ve gençlerin kullandığı ekranlı scooter’lar sokak sokak dolaşarak mitinge çağrı yapıyor. Bu yöntemle parti tanıtımı yapılırken, vatandaşlar etkinliğe davet ediliyor.