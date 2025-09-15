Muğla’nın Bodrum ilçesine, Malta bayraklı “Luminara” ve “Aroya” kruvaziyerleri 2 bin 528 yolcu getirdi. Turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıyı gezdi, alışveriş yaptı ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Kuşadası Limanı’ndan hareket eden 242 metre uzunluğundaki “Luminara”, Bodrum’a ilk seferini gerçekleştirdi. Gemide çoğu ABD’li 286 yolcu ve 377 personel bulunuyor. Bir sonraki durağı Rodos Limanı olacak.

İstanbul Limanı’ndan gelen 335 metre uzunluğundaki “Aroya” gemisinde ise çoğu Suudi 2 bin 242 yolcu ile 1128 personel yer alıyor. Geminin Bodrum’dan sonraki durağı Said Limanı olacak.

Gemilerdeki turistler, Bodrum’da tur programı kapsamında Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda vakit geçirdi. Bazı ziyaretçiler ise ilçedeki tarihi mekanları gezdi ve fotoğraf çekti. Turistler alışveriş yaparak yerel ekonomiye katkı sağladı.