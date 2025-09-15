Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mutlu Hayat Bakım Merkezi’nde kalan Şöhret İgaç, dün akşam saat 17.30’da yürüyüş yapmak üzere ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kurum yetkilileri ve ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Nazilli’ye bağlı İsabeyli Mahallesi’nde bulunan Mutlu Hayat Bakım Merkezi’nden yürüyüşe çıkan 57 yaşındaki Şöhret İgaç, belirlenen saatte geri dönmedi. Yetkililer, İgaç’ın kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İgaç’ın ailesi, sosyal medya ve yerel medya aracılığıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Aile, “Şöhret İgaç’ı görenlerin derhal kurum yetkililerine haber vermesini rica ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Arama çalışmaları devam ediyor
Kurum yetkilileri ve aile, kayıp kadının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan, özellikle İsabeyli Mahallesi civarında görüldüğünde yetkililere bilgi verilmesi istendi.