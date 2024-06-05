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Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gemiden inen, çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.

Rodos Liman ı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metrelik, 2342 yolcusu ve 1150 personeli bulunan dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahamalar bayraklı " Resilient Lady " isimli yolcu gemisi yle 2 bin 342 yolcu geldi.

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