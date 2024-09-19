19 Eylül Gaziler Günü, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verilişinin 103. yıl dönümünde, Bodrum’da düzenlenen törenle anıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, büyük bir katılım ve duygusal anlara sahne oldu.

Protokol ve vatandaşlar bir arada

Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen çelenk sunma törenine, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Garnizon Komutanı Per. Alb. Ertan Benli, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyeleri katıldı. Törene ayrıca, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çelenk sunumu ve saygı duruşu

Tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü’nün günün anlam ve önemine dair yaptığı duygusal konuşma ile taçlandı. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Gazilere anlamlı ziyaretler

Törenin ardından Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi ziyaret etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Mandalinci, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden siz aziz gazilerimize her türlü desteği sunmak bizim görevimizdir. Tüm imkanlarımız sizler için seferberdir,” dedi.

Bodrum Belediyesi’nde gaziler için özel yemek

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de düzenlenen öğle yemeğinde Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Yemekte, gaziler ile yöneticiler arasında sıcak sohbetler yaşandı.

Muğla’da gaziler paneline katılım

Bodrum’daki törenlerin ardından gaziler, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’de düzenlenen Gaziler Paneli’ne katıldı. Panelde, gaziler arasında birlik ve dayanışma mesajları verildi.