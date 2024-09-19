Florida merkezli uzay turizmi şirketi Space Perspective, uzun zamandır beklenen uzaya balonla yolculuk projelerinde önemli bir aşamayı geçti. Şirket, insanlı uzay yolculuklarının kapılarını aralamak için tasarladığı lüks balon kapsülünün insansız test uçuşunu başarıyla tamamladı. Kapsül, 125 bin dolarlık (yaklaşık 4.25 milyon TL) bilet fiyatıyla uzayın sınırlarına yolculuk yapmayı vaat ediyor.

İnsansız test uçuşu tamamlandı

Space Perspective’ın "Spaceship Neptune – Excelsior" adı verilen balon kapsülü, 15 Eylül’de Florida’nın St. Petersburg açıklarındaki Marine Spaceport Voyager gemisinden havalandı. Yaklaşık altı saat süren uçuşta, kapsül 30.500 metre (100.000 feet) yüksekliğe çıkarak Dünya atmosferinin yüzde 99’unun üzerinde bir irtifaya ulaştı. Kapsül, bu yüksekliğe başarıyla ulaşarak kontrollü bir şekilde denize iniş yaptı. Test uçuşu, gelecekteki ticari uzay yolculuklarında kullanılacak birçok kritik teknolojiyi de test etti.

Space Perspective’dan açıklamalar

Space Perspective Kurucu Ortağı ve Teknoloji Şefi Taber MacCallum, test uçuşunun önemini vurguladı: “Bu, Space Perspective için bir dönüm noktası. İnsansız uçuşumuz, teknolojimizin güvenilirliğini kanıtlamanın yanı sıra uzayı herkes için erişilebilir kılmaya bir adım daha yaklaştırıyor.” Diğer kurucu ortak Jane Poynter ise, “Bu uçuş, uzay deneyimimizin ne kadar erişilebilir ve konforlu geçeceğini gösteriyor. Uzay seyahatini daha önce hiç olmadığı kadar çok insanın erişimine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İlk insanlı uçuşlar 2025’te

Space Perspective, 2025 yılında insanlı uzay yolculuklarına başlamayı planlıyor. 2026’da ticari operasyonların devreye girmesi hedeflenirken, şu ana kadar 1.800’den fazla bilet satıldı. Her biletin fiyatı 125 bin dolar olarak belirlendi.

Kapsülün özellikleri neler?

Uzay yolculuğu için tasarlanan kapsül, basınçlı bir kabin içerisinde sekiz yolcu taşıyacak. Yaklaşık 32 kilometre yüksekliğe kadar yavaşça yükselebilen kapsül, yolculara unutulmaz bir deneyim sunacak. Yolcular, dünya standartlarında yiyecek ve içeceklerin yanı sıra konforlu koltuklarda seyahat edecek ve özel tasarlanmış kulaklıklar gibi çeşitli olanaklardan faydalanacak.