Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Ağustos gecesi gerçekleşen infaz olayında tutuklu sayısı 11’e çıktı. Olayda İstanbul'dan gelen iki genç, tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçmıştı.

Kumbahçe Mahallesi’nde cinayet şoku

Saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak’taki bir evde meydana gelen saldırıda, Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat adlı iki kişi ağır şekilde yaralanarak öldürülmüştü. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulunurken, saldırganların olay yerinden hızla kaçtıkları belirlendi.

Kurbanların cenazeleri toprağa verildi

Saldırıda yaşamını yitiren Ferit Yıldız, Mardin’in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi’nde, Ayhan Seyat ise Bitlis’in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan E.Ş., H.T., E.Y., H.D., D.S., A.K. ve M.A. adlı şüpheliler mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olarak 4 yeni şüpheliyi daha tespit etti. İstanbul ve Kocaeli’de yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Böylece, infazla ilgili tutuklu sayısı 11’e yükseldi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.