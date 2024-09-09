Havran Belediyesi tarafından organize edilen konser, ilçe halkı ve çevre bölgelerden gelen büyük bir katılımla coşku dolu anlara sahne oldu.

Ferhat Göçer’den Unutulmaz Performans

Havran Millet Parkı’nda düzenlenen konser alanı, Ferhat Göçer’in seslendirdiği sevilen şarkılarla yankılandı. Sanatçı, hem duygusal hem de hareketli parçalarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konsere ilçe halkının yanı sıra körfez bölgesinden de yoğun katılım gerçekleşti. Göçer, performansı boyunca şarkılarını Havranlılarla birlikte söyleyerek geceyi daha da özel kıldı.

Protokolden Sanatçılara Teşekkür

Gecenin sonunda Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ferhat Göçer’e ve sunucu Sevtuğ’a etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Bu anlamlı gecede, sanatçılar ve katılımcılar birlikte anı ölümsüzleştirdi.

Havran’ın kurtuluş etkinlikleri, tarihi bir coşku ve sanat dolu bir gece ile son buldu.