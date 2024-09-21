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Kurtarılan göçmenler arasında 22 çocuk bulunuyor. Güvenli bir şekilde karaya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bodrum açıklarında iki farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamasıyla bölgeden yardım talebi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, TCSG-101, KB-109 ve KB-110) hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, toplamda 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 22'si çocuk 49 düzensiz göçmen , Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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