Müzik öğretmeni Ceylan Balcı, Ankara'dan İstanbul'a giden öğretmenlerin bulunduğu uçakta söylediği şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Balcı'nın, uçuşu renklendirmek ve sıkılan yolcuları eğlendirmek için şarkı söylediği, viral olan görüntülerde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a uçan öğretmenler, Ceylan Balcı'nın şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı. Balcı, uçakta "Mektebin Bacaları" ve "Yeşil Ördek" türküleriyle yolculara neşe kattı.

Viral Olan Görüntülerde Herkes Balcı'yı Hostes Sandı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, birçok kişi Balcı'yı hostes sanarak onun şarkı söylemesini merakla izledi. Balcı, İHA'ya verdiği röportajda, kendisinin hostes değil, bir müzik öğretmeni olduğunu vurgulayarak, "Bu özel performansım izleyenler tarafından büyük beğeni topladı," dedi. Uçuş sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de bulunduğu ifade edildi.

"Gökyüzünde Şarkı Söylemek Unutulmaz Bir Deneyim"

Balcı, uçakta yaşadığı anları şu sözlerle aktardı: "İstanbul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına katılmak için yola çıkmıştık. Uçakta keyifli anlar yaşanması için türküler söyledim. Bakanımız da aynı uçaktaydı. Gökyüzünde şarkı söylemek çok güzel bir deneyimdi. O gün çektiğimiz video sosyal medyada yayıldı. Müzik öğretmeniyim, fakat herkes beni hostes zannetti. Yılın öğretmeni olarak o gün uçakta şarkı söyledim. Videoya gelen olumlu yorumlar beni mutlu etti."

"Hostes sandılar, ama ben müzik öğretmeniyim"

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası herkesin kendisini hostes olarak düşündüğünü söyleyen Balcı, "Her müzisyenin hayali olumlu yorumlar almaktır. Videom yayıldığından beri çok olumlu geri dönüşler aldım. Bu durum beni mutlu etti. Hostes olduğumu düşünerek büyük bir ilgi gösterdiler. Şimdiye kadar birçok iş yaptım ve albümler çıkardım ama hiçbiri bu kadar ses getirmedi. Videoyu beğenen herkese teşekkür ederim," diye belirtti.