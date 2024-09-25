Ağaçların kurumaya başladığı yönünde gelen ihbarlar üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Zarar Gören Ağaçlar İncelendi

Belediye ekipleri, bölgedeki ağaçlarda yaptıkları incelemelerin ardından bir tespit tutanağı hazırladı. Ağaçlara kasıtlı zarar verildiğini belirten yetkililer, sorumluların bulunması amacıyla kapsamlı bir araştırma başlattı. Konuyla ilgili çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve mahalle sakinlerinden bilgi toplanması planlanıyor.

Başkan Mandalinci'den Tepki

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, olayla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Doğaya ve çevreye yönelik yapılan her türlü zarar verici eylemin karşısında olduklarını belirten Mandalinci, "Çevreye zarar verenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Doğal güzelliklerimizi korumak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz," dedi.