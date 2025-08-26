Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Koyu’nda demirli bir ahşap tekne, şiddetli fırtına ve sintine pompasındaki arıza nedeniyle su almaya başladı. Teknenin batma tehlikesi karşısında kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasında meydana gelen arıza sonucu su almaya başladı. Aynı sırada etkili olan fırtına, teknenin kısa sürede suyla dolmasına neden oldu. Olay yerinde yapılan gözlemlerde, teknenin üst kısmı su yüzeyinde kalırken alt kısmı tamamen suya gömüldü.

Kısa sürede bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, batmak üzere olan teknenin tahliyesi ve güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, teknenin sahibine ait güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.