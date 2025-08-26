Nazilli CHP’de Demokrasi Şöleni Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Başkanlığı’nda mahalle delege seçimleri büyük bir heyecanla başladı. Lütfü Selek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimlerde yaklaşık 4 bin üye sandık başına giderek oy kullanıyor.

Mevcut başkan Aslıhan Ökmen, Selçuk Ağca ve Erkan Acahan’ın aday olarak yarıştığı seçimlerde adaylar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kongrede kırmızı listeyle yarışan Erkan Acahan, “Partimizde delege seçimleri başladı. Delege seçimlerimizi cumhuriyet sevdalılarının düğünleri gibi görüyoruz. Partimize ve Nazillimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

CHP’nin demokrasi geleneğine dikkat çeken aday Selçuk Ağca ise, “Burada festival havasında geçen mahalle delege seçimlerini gerçekleştiriyoruz. CHP Türkiye’de demokrasinin son kalesidir. Kendi iç seçimlerini yapabilen tek partiyiz. Bu kongremizin partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mevcut başkan ve beyaz liste adayı Aslıhan Ökmen de birlik vurgusu yaparak, “Biz büyük bir aileyiz. Delege seçimlerini kimseyi kırmadan, gücendirmeden demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Kim seçilirse seçilsin, partimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Partimize ve Nazillimize hayırlı olsun” diye konuştu.