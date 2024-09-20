Bodrum’da Ana Isale Hattı Patladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi’nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait ana isale hattı, saat 16.10’da patladı. Patlamanın ardından tonlarca su, bölgedeki süpermarkete ve çevredeki bahçelere doldu. O esnada içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar, yükselen sularla büyük bir panik yaşadı. Mahsur kalanlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle tahliye edildi.

Market ve bahçelerde büyük hasar

Patlama sonrası süpermarketin yanı sıra civardaki bahçeler de su baskınına uğradı. Marketin içinde su seviyesi hızla yükselirken, ekipler marketi tahliye etmeye başladı. Süpermarketin büyük hasar gördüğü belirtilirken, çevredeki alanlarda da su nedeniyle zararın boyutu arttı.

MUSKİ ekiplerinden hızlı müdahale

Olayın hemen ardından gelen ihbar üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, patlamaya hızlı bir şekilde müdahale ederek ana hattı kapattı ve onarım çalışmalarına başladı. Bölge genelinde su kesintilerinin bir süre devam edeceği bilgisi verildi. Ekipler ayrıca, su baskını yaşanan markette tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum’da su kesintisi devam edecek

Patlamanın ardından bölgede büyük çaplı su kesintisi yaşanırken, MUSKİ yetkilileri hattın onarımının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ancak, Bodrum genelinde su kesintilerinin bir süre daha devam edebileceği ifade edildi. Market sahipleri ve çevredeki vatandaşlar olayın şokunu atlatmaya çalışırken, hasar tespiti ve onarım çalışmaları hızla sürüyor.