Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu bulunan Bahar Candan, görülen son duruşmada tahliye edildi. Hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Candan, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dava sürecinin devam edeceği bildirildi.

Tahliye kararı verildi

Mahkeme, delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyeye hükmetti. Bahar Candan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu ifade etti.